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Семенов Филипп Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Филипп Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,0 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Гусева
Место события
Гусева, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 135.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56869
Семенов Филипп Николаевич
Текст оригинальной записи
Семенов Филипп Николаевич д. Гусева

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