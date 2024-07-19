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Савельев Тарас

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Тарас
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Новой
Место события
Новой, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 135.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56862
Савельев Тарас
Текст оригинальной записи
Савельев Тарас д. Новой (Муравьева)

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