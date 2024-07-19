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Петров Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Репшин. гор.
Место события
Репшин. гор., Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 134.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56836
Петров Александр
Текст оригинальной записи
Петров Александр д. Репшин. гор.

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