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Максимов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Мошникова
Место события
Мошникова, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 133.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56806
Максимов Иван
Текст оригинальной записи
Максимов Иван д. Мошникова

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