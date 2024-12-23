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Логинов Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Логинов Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Жиркова
Место события
Жиркова, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 133.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56799
Логинов Сергей
Текст оригинальной записи
Логинов Сергей д. Жиркова

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