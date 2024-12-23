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Ларионов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ларионов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Гусева
Место события
Гусева, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 133.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56792
Ларионов Андрей
Текст оригинальной записи
Ларионов Андрей д. Гусева

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