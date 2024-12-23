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Кириллов Лукьян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Лукьян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Лаврова
Место события
Лаврова, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 133.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56774
Кириллов Лукьян
Текст оригинальной записи
Кириллов Лукьян д. Лаврова

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