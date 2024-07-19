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Калистратов Андр*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Калистратов Андр*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Репшин. Горки
Место события
Репшин. Горки, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 132.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56767
Калистратов Андр*
Текст оригинальной записи
Калистратов Андр. д. Репшин. Горки

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