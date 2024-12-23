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Иванов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Амочина
Место события
Амочина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 132.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56753
Иванов Павел
Текст оригинальной записи
Иванов Павел д. Амочина

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