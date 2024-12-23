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Иванов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,0 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Новочистки
Место события
Новочистки, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 132.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56742
Иванов Ефим
Текст оригинальной записи
Иванов Ефим д. Новочистки

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