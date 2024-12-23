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Титов Емел* Иван*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Титов Емел* Иван*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,8 д. 385 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Барсанихи
Место события
Барсанихи, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 132.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56741
Титов Емел* Иван*
Текст оригинальной записи
Титов Емел. Иван. д. Барсанихи

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