Ефимов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Дмитрий

Ефимов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Малашкина
Место события
Малашкина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 132.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56731
Ефимов Дмитрий
Текст оригинальной записи
Ефимов Дмитрий д. Малашкина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.