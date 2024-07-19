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Евстафьев Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстафьев Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
260 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Плавей
Место события
Плавей, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 131.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56723
Евстафьев Антон
Текст оригинальной записи
Евстафьев Антон д. Плавей

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