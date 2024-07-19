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Афанасьев Наум

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Наум
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Зуева
Место события
Зуева, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 130.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56674
Афанасьев Наум
Текст оригинальной записи
Афанасьев Наум д. Зуева

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