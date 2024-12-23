Андреев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Андрей

Андреев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Мышенца
Место события
Мышенца, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 130.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56661
Андреев Андрей
Текст оригинальной записи
Андреев Андрей д. Мышенца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.