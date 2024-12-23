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Яковлев Ал* Ев*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Ал* Ев*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
24,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56641
Яковлев Ал* Ев* - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Яковлев о. Ал. Ев. с. Кир.-Клим. в.

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