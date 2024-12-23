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Спиридонов Иван Никон*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Спиридонов Иван Никон*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
9,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56638
Спиридонов Иван Никон* - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Спиридонов Иван Никон. мещ. Охонская

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