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Сорокин Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сорокин Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
14,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56636
Сорокин Василий - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Сорокин Василий мещ. Чернянская в.

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