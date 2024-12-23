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Сноксарев Иван Андр*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сноксарев Иван Андр*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56634
Сноксарев Иван Андр* - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Сноксарев Иван Андр. дв. (Охонская)

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