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Рагушенский Ник* Мих*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рагушенский Ник* Мих*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
17,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56632
Рагушенский Ник* Мих* - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Рагушенский Ник. Мих. п. поч. гр. (Барсанихск.)

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