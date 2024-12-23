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Нетребовский Федор Михайл*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Нетребовский Федор Михайл*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56626
Нетребовский Федор Михайл* - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Нетребовский Федор Михайл. двор. Охонская в.

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