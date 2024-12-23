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Жуков Николай Алексеев*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жуков Николай Алексеев*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56622
Жуков Николай Алексеев* - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Жуков Николай Алексеев. двор. Барсанихская в.

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