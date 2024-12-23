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Головачев Никол* Никол*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Головачев Никол* Никол*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
15,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56621
Головачев Никол* Никол* - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Головачев Никол. Никол. дв. Барсанихская в.

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