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Богданов Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
29,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56618
Богданов Илья - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Богданов Илья м. Охонская в.

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