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Богданов Измаил Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Измаил Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
11,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56617
Богданов Измаил Алексеевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Богданов Измаил Алексеевич мещ. д. Сихине К.-Клим.

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