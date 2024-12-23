Богданов Алексей Макс* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Алексей Макс*

Богданов Алексей Макс*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Алексей Макс*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56616
Богданов Алексей Макс*
Текст оригинальной записи
Богданов Алексей Макс. м. пр. в д. Сихине К.-Клим.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.