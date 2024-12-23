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Безручко-Высоцкий Александр Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Безручко-Высоцкий Александр Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56615
Безручко-Высоцкий Александр Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Безручко-Высоцкий Ал-др Ал-дрович дв. Барсан.

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