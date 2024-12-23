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Алексеев Андрей Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Андрей Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
8,26
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ереминское
Место события
Ереминское, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 129.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56612
Алексеев Андрей Алексеевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Алексеев Андрей Алексеевич мещ. Охонской вол.

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