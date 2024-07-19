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Федоров Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,28
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 128.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56570
Федоров Иван
Текст оригинальной записи
Федоров Иван д. Порошкова Бежец. у. Никиф. в.

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