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Сергеев Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 127.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56536
Сергеев Владимир
Текст оригинальной записи
Сергеев Владимир д. Безниц Весьегон. у. Растороп. в.

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