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Мартьянов Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мартьянов Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 125.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56438
Мартьянов Сергей
Текст оригинальной записи
Мартьянов Сергей д. Хорович Весьегон. у. Растороп. в.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Харовичи, Сандовский муниципальный район, Тверская область

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