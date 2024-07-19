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Кузьмин Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 124.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56415
Кузьмин Максим
Текст оригинальной записи
Кузьмин Максим д. Борка Весьег. у. Растор. в.

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