Константинов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Яков

Константинов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Константинов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 124.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56401
Константинов Яков
Текст оригинальной записи
Константинов Яков д. Перфильева Весьег. у. Растор. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.