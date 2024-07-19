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Карпов Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Карпов Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 123.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56389
Карпов Григорий
Текст оригинальной записи
Карпов Григорий д. Бол. Никитина Весьег. у. Раст. в.

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