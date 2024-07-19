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Иванов Иона

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Иона
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 123.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56367
Иванов Иона
Текст оригинальной записи
Иванов Иона дер. Орудова Весьег. у. Раст. в.

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