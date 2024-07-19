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Захаров Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 122.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56343
Захаров Егор
Текст оригинальной записи
Захаров Егор д. Урвихина Бежецкого у. Весьег. у. Собол. в.

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