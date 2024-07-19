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Епифанов Тит

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Епифанов Тит
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 122.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56335
Епифанов Тит
Текст оригинальной записи
Епифанов Тит д. Хорович Весьег. у. Раст. в.

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