Алексеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Дмитрий

Алексеев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 120.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56234
Алексеев Дмитрий
Текст оригинальной записи
Алексеев Дмитрий д. Б. Никитина Вес. у. Рас. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.