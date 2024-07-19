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Асафов Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Асафов Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 120.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56227
Асафов Никита
Текст оригинальной записи
Асафов Никита д. Квашенок Вес. у. Рас. в.

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