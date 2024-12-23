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Яковлен Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлен Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Княжева
Место события
Княжева, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 119.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56217
Яковлен Павел
Текст оригинальной записи
Яковлен Павел д. Княжева

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