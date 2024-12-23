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Яковлев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Давыдовскаго
Место события
Давыдовскаго, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 119.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56215
Яковлев Никита
Текст оригинальной записи
Яковлев Никита д. Давыдовскаго

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