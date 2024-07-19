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Филиппов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Старого-Квасова
Место события
Старого-Квасова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 119.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56184
Филиппов Иван
Текст оригинальной записи
Филиппов Иван д. Старого-Квасова

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