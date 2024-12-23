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Федоров Карп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Карп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,85
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Зыкова
Место события
Зыкова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 118.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56172
Федоров Карп
Текст оригинальной записи
Федоров Карп д. Зыкова

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