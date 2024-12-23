Федоров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Алексей

Федоров Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Осташкина
Место события
Осташкина, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 118.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56158
Федоров Алексей
Текст оригинальной записи
Федоров Алексей д. Осташкина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.