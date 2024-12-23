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Трофимов Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 118.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56154
Трофимов Филипп
Текст оригинальной записи
Трофимов Филипп д. Раменья

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