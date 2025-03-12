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Тимофеев Игнатий Кононович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Игнатий Кононович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Кадниц
Место события
Кадниц, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 118.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56142
Тимофеев Игнатий Кононович
Текст оригинальной записи
Тимофеев Игнатий Кононович д. Кадниц

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