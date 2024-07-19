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Страусов Павел Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Страусов Павел Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Бол. Воснаго
Место события
Бол. Воснаго, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 117.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56133
Страусов Павел Дмитриевич
Текст оригинальной записи
Страусов Павел Дмитриевич с. Бол. Воснаго

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