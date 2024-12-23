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Степанов Парфений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Парфений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,65
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Заклюк
Место события
Заклюк, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 117.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56130
Степанов Парфений
Текст оригинальной записи
Степанов Парфений д. Заклюк

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