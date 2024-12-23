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Соловьев Яков Фролович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Яков Фролович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Дорина
Место события
Дорина, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 117.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56122
Соловьев Яков Фролович
Текст оригинальной записи
Соловьев Яков Фролович д. Дорина

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