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Сергеев Евграф

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Евграф
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Залесья
Место события
Залесья, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 117.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56116
Сергеев Евграф
Текст оригинальной записи
Сергеев Евграф д. Залесья

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